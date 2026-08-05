Rubio ve Miliband'dan Ukrayna ve İran Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiliz mevkidaşı Ed Miliband ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve İran gündemine ilişkin son durumu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Rubio-Miliband görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pigott, "İki isim, (Ukrayna bağlamında) Avrupa'nın kendi güvenliği konusunda daha büyük bir rol üstlenmesinin önemini ele aldı. Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanması ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması konusundaki ortak taahhütlerini yinelediler." ifadelerini kullandı.

Görüşme öncesinde basın mensuplarına selam veren Bakan Rubio, "Elbette Ukrayna hakkında da konuşacağız." dedi.

Kaynak: AA