Haberler

ABD'den dünya genelindeki vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı

ABD'den dünya genelindeki vatandaşlarına 'dikkatli olun' uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD hükümeti, İran'a yönelik askeri operasyonların ardından tüm dünyadaki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Seyahat uyarıları yayımlanırken, özellikle Orta Doğu'daki Amerikalılar'ın güvenlik uyarılarını takip etmesi gerektiği belirtildi.

ABD hükümeti, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından tüm dünyadaki vatandaşlarına "dikkatli olmaları" çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarılarını yayımladığı TravelGov'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

ABD'DEN DÜNYADAKİ TÜM VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

Paylaşımda, "ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından, tüm dünyadaki özellikle de Orta Doğu'daki Amerikalılar, en yakın ABD Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından yayımlanan son güvenlik uyarılarını takip etmelidir." ifadesine yer verildi.

ABD vatandaşlarının hava sahalarının kapanması nedeniyle seyahatlerinde sıkıntılar yaşayabileceğine işaret edilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki Amerikalılara daha dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 vilayette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü

Trump'tan Hamaney'le ilgili kafaları iyice karıştıracak açıklama
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda

Binlerce kişi akın etti! Hepsinin dilinde aynı slogan var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
ABD ve İsrail İran saldırısının detaylarını paylaştı: Aynı anda yüzlerde uçak havalandı

Yüzlerce uçak aynı anda havalandı, 500'den fazla hedef vuruldu
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Osimhen'den mutsuz olduğu iddialarına yanıt

Maç sonunda söyledikleriyle taraftarın yüreğine su serpti
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor