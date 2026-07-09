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İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarının ardından ABD üslerinin İsrail'e taşınması gündemde

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İran saldırıları sonrası Körfez'deki Amerikan üslerinin İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'ne taşınması planlanıyor. Görüşmeler sürerken, bu hamlenin İsrail'i daha büyük bir hedef haline getirebileceği endişesi var.

Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerine yönelik İran saldırılarının ardından, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin bölgedeki ABD askeri üslerini İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'ne taşımayı planladığı bildirildi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Orta Doğu'daki Amerikan üslerinin İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'ne taşınması olasılığı, kabine toplantısında ele alındı.

Siyasi yetkililer, ABD üslerinin İsrail'e nakledilmesi ihtimaline olumlu bakarken, konu şimdiden üst düzey Amerikalı yetkililerle gündeme getirildi.

Ancak henüz nihai bir karar alınmadı ve taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.

ABD'nin, İran'ın füze menzilinde yer alan Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'da üsleri bulunuyor.

Üslerin İsrail'e taşınması " İsrail'i hedef yapabilir" endişesi

Habere göre İsrail, Amerikan perspektifinden bakıldığında birkaç net avantaj sunuyor.

Orta Doğu'daki "ana operasyon sahalarına" coğrafi yakınlık, yakın güvenlik ve istihbarat işbirliği, gelişmiş teknolojik altyapı, Amerikan yanlısı bir nüfus ve hava savunma sistemi.

Potansiyel avantajların yanı sıra İsrail'de kalıcı ve kapsamlı bir Amerikan üssü varlığı, özellikle ABD ile doğrudan bir gerilim yaşanması durumunda ülkeyi İran ve bölgedeki diğer aktörler için daha da önemli bir hedef haline getirebilir.

Görüşmelerde gündeme gelebilecek bir diğer konu ise böyle bir hamlenin İsrail'in hareket serbestisini ne ölçüde etkileyebileceği.

Amerikan kuvvetlerinin ve altyapısının İsrail topraklarında konuşlandırılması, Washington'ın İsrail'e yönelik güvenlik taahhüdünü güçlendirebilir ancak gelecekte Tel Aviv üzerinde, ülkede konuşlu ABD güçlerini tehlikeye atabilecek askeri adımlardan kaçınması yönünde Amerikan baskısına da yol açabilir.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi saldırılarına misilleme olarak bölgedeki 80'den fazla İran hedefini vurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu bu saldırılara karşılık vererek, ABD'nin Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan 85 askeri tesisini füze ve İHA'larla hedef almıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
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