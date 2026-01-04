Abd: Karayipler Hava Sahası Kısıtlamaları Yakında Sona Erecek

WASHINGTON, 4 Ocak (Xinhua) -- ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Karayipler hava sahasındaki kısıtlamaların pazar günü yerel saatle 00.00'da sona erebileceğini ve uçuşların yeniden başlayabileceğini açıkladı.

Duffy X'te paylaştığı bir gönderide, havayollarının bilgilendirildiğini ve uçuş programlarını hızlı bir şekilde güncelleyeceklerini belirtti.

ABD Federal Havacılık İdaresi, cumartesi sabahı erken saatlerde, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlamalar olduğu haberleri üzerine, "devam eden askeri faaliyetlerle ilgili uçuş güvenliği riskleri" gerekçesiyle ABD uçaklarının Venezuela hava sahasında herhangi bir irtifada uçmasını yasaklamıştı.