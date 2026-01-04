Haberler

Abd: Karayipler Hava Sahası Kısıtlamaları Yakında Sona Erecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Karayipler hava sahasındaki kısıtlamaların pazar günü sona erebileceğini ve uçuşların yeniden başlayabileceğini duyurdu. Uçuş programlarının güncelleneceği bildirildi.

WASHINGTON, 4 Ocak (Xinhua) -- ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Karayipler hava sahasındaki kısıtlamaların pazar günü yerel saatle 00.00'da sona erebileceğini ve uçuşların yeniden başlayabileceğini açıkladı.

Duffy X'te paylaştığı bir gönderide, havayollarının bilgilendirildiğini ve uçuş programlarını hızlı bir şekilde güncelleyeceklerini belirtti.

ABD Federal Havacılık İdaresi, cumartesi sabahı erken saatlerde, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlamalar olduğu haberleri üzerine, "devam eden askeri faaliyetlerle ilgili uçuş güvenliği riskleri" gerekçesiyle ABD uçaklarının Venezuela hava sahasında herhangi bir irtifada uçmasını yasaklamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj verdi
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti

"Milletin dediğini yapıyorum" deyip katılacağı partiyi ilan etti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu