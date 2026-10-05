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ABD uçak gemisi Tayland'ın Phuket kentine demirledi, 9 Ekim'de ayrılması planlanıyor

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ABD'nin USS George H.W. Bush uçak gemisi ve beraberindeki askeri filonun Tayland'ın Phuket kentine demirlediği bildirildi. ABD Büyükelçiliği iki ülke ilişkilerinin Hint-Pasifik'te barışın korunmasında hayati rol oynadığını vurguladı; geminin 9 Ekim'de ayrılması planlanıyor.

ABD'nin "USS George H.W. Bush" uçak gemisi ile beraberindeki askeri filonun Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın Phuket kentine demirlediği bildirildi.

ABD'nin Tayland Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada iki ülke ilişkilerinin, Hint-Pasifik bölgesinde güç yoluyla barışın korunmasında hayati rol oynadığı vurgulandı.

"Tayland, Asya'daki en eski ortağımız ve Güneydoğu Asya ana karasındaki tek antlaşmalı müttefikimizdir." ifadesine yer verilen açıklamada, uçak gemisi ve beraberindeki "taarruz grubunun" son 6 ayda Orta Doğu'da deniz güvenliği için ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk sahasında faaliyet yürüttüğü anımsatıldı.

ABD basınında "USS George H.W. Bush" uçak gemisi ve beraberindeki askeri filonun 9 Ekim'de Tayland'dan ayrılmayı planladığı bildirildi.

Kaynak: AA
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