Haberler

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Luna: "Türkiye, yeni İran değildir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine cevap vererek, Türkiye'nin yeni İran olmadığını vurgulayarak ABD'nin Türkiye ile ilişkilerini güçlendireceğini açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in sözlerine yanıt olarak, Türkiye'nin "yeni İran olmadığını" belirtti.

Luna, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Türkiye'ye sahip çıkan açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Üyesi olan Luna, " Türkiye, yeni İran değildir." sözleriyle Türkiye'nin yanında duruş sergiledi.

Luna, bu sözleriyle Bennett'in Türkiye'yi hedef gösteren açıklamalarına tepkisini ortaya koyarken, "Biz (ABD) onlarla ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'de Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden eski Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene de Bennett'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine, " Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Herkes uyansın." şeklinde tepki göstermişti.

Eski İsrail Başbakanı Bennett, 16 Şubat'ta yaptığı bir konuşmada, Türkiye ile Katar'ı hedef alarak, "Türkiye'nin İsrail için büyüyen bir tehdit" olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar

İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı

ABD'nin can damarına doğru böyle yola çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

Saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemiyi vurdu

"Hepsini vururum" demişti! İran, söylediğini yaptı
Küresel çatışmalar bahis piyasasına dönüştü, ölümler üzerinden binlerce dolar kazanıyorlar

Savaşın kanlı kumarı! Operasyonları bilip on binlerce dolar kazandılar
İranlılar sokağa çıktı, ABD ve İsrail'i protesto etti

Trump vurdukça ülkede kalabalıklar artıyor
Görüntüleri paylaşıldı! Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri

Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri