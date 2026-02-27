Haberler

ABD'li Kongre Üyesi Garcia, Trump'ı "Epstein" dosyasına ilişkin ifade vermeye çağırmasını yineledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Robert Garcia, Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ifade vermesi gerektiğini belirterek çağrıda bulundu. Clinton'ın ifadeye çağrılmasıyla ilgili yeni bir emsal oluşturulduğunu ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Robert Garcia, ABD Başkanı Donald Trump'ı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında ikinci kez ifade vermeye çağırdı.

Garcia, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın Epstein soruşturması çerçevesinde ifade vermesiyle bağlantılı olarak Trump'ın da ifade vermesi gerektiğini belirtti.

Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin Clinton'ı ifadeye çağırarak 40 yılı aşkın süredir devam eden bir geleneği bozduğunu savunan Garcia, "Cumhuriyetçiler artık yeni bir emsal oluşturdular, o da başkanları ve eski başkanları ifade vermeye çağırmak. Bu nedenle dün yaptığımız çağrıyı bir kez daha yineliyoruz. Başkan Trump'ın resmen gelip Denetleme Komitesi önünde ifade vermesini istiyor ve talep ediyoruz." dedi.

Robert Garcia, Trump'ın Epstein dosyalarında Ghislaine Maxwell ve Epstein'ın yanında "neredeyse herkesten daha fazla" yer aldığını ileri sürerek, "Bu nedenle Başkan'ın, Adalet Bakanlığından bazı dosyaların neden kayıp olduğu, Beyaz Saray'ın neden bir örtbas girişiminde bulunduğu ve bu yönetimde neden bu soruşturmayı bir aldatmaca olarak adlandırmaya devam ettiğimiz konusunda soruları yanıtlamasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Epstein soruşturmasına ilişkin tüm ifadelerin basına açık gerçekleştirilmesi ya da sonrasında dökümünün veya video kaydının paylaşılması gerektiğini belirten Garcia, dün yaptığı açıklamada da Trump'ı söz konusu dava kapsamında ifade vermeye çağırmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor

Trump, müzakere köprüsünü tamamen yıkmak üzere! Açık açık söyledi
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu

ABD'nin en pahalı hava aracı kayboldu, hem de bakın hangi ülkede
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir

Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu

Ekranda gördüğüne şaşırıp canlı yayında orucunu bozdu
Epstein'ın ölümünde '4chan' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş

Komplo teorileri canlandı! Öldüğü resmi açıklamadan önce duyurulmuş
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

İşte Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi