ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın göçmen politikaları nedeniyle azlini isteyen tasarıyı askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki göçmenlere yönelik politikaları nedeniyle azlini talep eden karar tasarısı, Temsilciler Meclisinde yapılan oylamayla askıya alındı.

Trump'ın ülkedeki göçmenlere yönelik politikaları nedeniyle görevden alınması talebiyle Demokrat Kongre üyesi Al Green tarafından sunulan karar tasarısının askıya alınması önerisi, Temsilciler Meclisinde oylandı.

Temsilciler Meclisi üyelerinin 147 aleyhte oyuna karşı 232 lehte oyla tasarı askıya alındı.

Ayrıca, 18 Demokrat azil girişimini durdurmak için lehte oy verirken, aralarında birçok Demokratın bulunduğu 47 üye de "çekimser" oy kullandı.

Tasarıda, Trump'ın göçmen politikalarında anayasal hakları ve mahkeme kararlarını ihlal ettiği, başkanlık yetkilerini kötüye kullandığı savunuluyordu.

Kaynak: AA