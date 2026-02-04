Haberler

ABD, Suudi Arabistan'a F-15'lerin idamesi için yaklaşık 3 milyar dolarlık olası satışı onayladı

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a F-15 uçakları için yaklaşık 3 milyar dolarlık ekipman satışını onayladı. Satış, ülkenin güvenliğini artırmayı ve ABD'nin dış politika hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a F-15 uçaklarının idamesiyle ilgili ekipmanların yaklaşık 3 milyar dolarlık olası satışına onay verdiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'a olası askeri satışın Kongre'ye bildirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın yedek ve onarım parçaları, yer ekipmanları, çeşitli yazılım hizmetleri, personel eğitimi ve ekipmanları, çeşitli mühendislik, teknik, lojistik hizmet dahil ana savunma teçhizatı kapsamına girmeyen askeri ekipman ve hizmetlerin satın alınmasını talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 3 milyar dolar değerindeki olası satışın, "Körfez bölgesinde NATO üyesi olmayan önemli müttefikin" güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği vurgulandı.

Şu anda ilgili ekipman ve hizmetlerin sağlanması konusunda başlıca yüklenici bir firmanın bulunmadığı kaydedilen açıklamada, olası satışın Suudi Arabistan'ın caydırıcılık kabiliyetini artıracağı ifade edildi.

