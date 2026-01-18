ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'tan, Suriye ile YPG/SDG arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ülkesinin, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG'yi vardıkları ateşkes anlaşmasındaki yapıcı çabaları nedeniyle takdir ettiğini belirtti.

Barrack, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Şam yönetimiyle terör örgütü YPG/SDG arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Bu anlaşmanın, "birleşmiş Suriye" için diyalog ve işbirliğinin önünü açtığını belirten Barrack, ABD'nin anlaşmaya varmak için gösterilen yapıcı çalışmalardan dolayı tarafları takdir ettiğini aktardı.

Barrack, paylaşımında "Bu anlaşma ve ateşkes, eski düşmanların bölünme yerine ortaklığı benimsediği, dönüm noktası niteliğinde bir olayı temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Kürtlerin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit ettiğini kaydeden Barrack, kapsamlı bir entegrasyon anlaşmasının ayrıntılarını kesinleştirmek için çalışmaların başladığını aktardı.

Barrack, söz konusu çabaların, tüm vatandaşların, çıkarlarını ve haklarını koruyan, birleşik ve kapsayıcı bir Suriye'ye tam olarak entegre olmalarını kolaylaştıracağını ifade etti.