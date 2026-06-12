Görüşmeler başladı! Süper Lig devinden Emin Bayram sürprizi

Yeni sezon öncesi transfer operasyonlarını hız kesmeden sürdüren Süper Lig devi Galatasaray, rotasını yerli oyunculara çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, özellikle kendi altyapısından yetişen isimleri yeniden takıma kazandırmak için düğmeye basarken, listenin ilk sırasına tanıdık bir ismi ekledi.

HEDEF YENİDEN EMİN BAYRAM

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni sezondaki 10+4 yabancı kuralı sonrası yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, çareyi eski savunmacısı Emin Bayram'da buldu. Deneyimli oyuncuyu kadro derinliği oluşturmak adına düşünen sarı-kırmızılılar, bu hamleyle hem yerli alternatifini artırmayı hem de Avrupa listelerindeki "altyapı oyuncu kontenjanı" avantajından yararlanmayı planlıyor.

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLADI

Galatasaray, Belçika ekibi Westerlo forması giyen genç savunmacıyı renklerine bağlamak için kulübüyle resmi görüşmelere başladı. Transferin kısa süre içerisinde olumlu sonuçlanması hedeflenirken, taraflar arasında bonservis bedeli üzerindeki pazarlıkların yoğun bir şekilde sürdüğü öğrenildi.