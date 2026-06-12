Görüşmeler başladı! Süper Lig devinden Emin Bayram sürprizi
Süper Lig devi Galatasaray, yabancı kuralının değişmesinden sonra eski oyuncusu Emin Bayram'ı transfer etmek için resmi girişimlere başladı.
- Galatasaray, Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen eski savunmacısı Emin Bayram'ı transfer etmek için resmi görüşmelere başladı.
- Galatasaray, yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı nedeniyle yerli rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Emin Bayram'ı kadroya katmayı hedefliyor.
- Galatasaray, Emin Bayram transferiyle hem yerli alternatifini artırmayı hem de Avrupa listelerindeki altyapı oyuncu kontenjanı avantajından yararlanmayı planlıyor.
Yeni sezon öncesi transfer operasyonlarını hız kesmeden sürdüren Süper Lig devi Galatasaray, rotasını yerli oyunculara çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, özellikle kendi altyapısından yetişen isimleri yeniden takıma kazandırmak için düğmeye basarken, listenin ilk sırasına tanıdık bir ismi ekledi.
HEDEF YENİDEN EMİN BAYRAM
Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni sezondaki 10+4 yabancı kuralı sonrası yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, çareyi eski savunmacısı Emin Bayram'da buldu. Deneyimli oyuncuyu kadro derinliği oluşturmak adına düşünen sarı-kırmızılılar, bu hamleyle hem yerli alternatifini artırmayı hem de Avrupa listelerindeki "altyapı oyuncu kontenjanı" avantajından yararlanmayı planlıyor.
RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLADI
Galatasaray, Belçika ekibi Westerlo forması giyen genç savunmacıyı renklerine bağlamak için kulübüyle resmi görüşmelere başladı. Transferin kısa süre içerisinde olumlu sonuçlanması hedeflenirken, taraflar arasında bonservis bedeli üzerindeki pazarlıkların yoğun bir şekilde sürdüğü öğrenildi.