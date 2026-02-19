Haberler

WSJ: ABD, Suriye'de kalan tüm askerlerini çekmeye hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusunun, Suriye'deki yaklaşık bin askerinin iki ay içinde geri çekilmesi planlanıyor. Bu adım, Suriye'deki DEAŞ ile mücadelede elde edilen başarılar ve yerel terör örgütü YPG'nin zayıflaması nedeniyle alınıyor.

ABD ordusunun, Suriye'de kalan bin civarındaki askerini iki aylık süre içerisinde tamamen geri çekmeye hazırlandığı iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Pentagon, Suriye'deki kalan askerlerini çekmeye hazırlanıyor.

Habere göre Amerikan ordusu, iki ay içerisinde halen Suriye'de bulunan bin civarındaki askerin tamamını geri çekme işlemlerini tamamlamayı hedefliyor.

Söz konusu geri çekilme sürecinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 10 yıldır Suriye'de bulunan Amerikan askeri varlığı tamamen sona ermiş olacak.

İki ABD'li yetkili, ABD ordusunun Suriye, Ürdün ve Irak sınırlarındaki stratejik bir karakol olan Tenef garnizonundan ve bu ayın başlarında Suriye'nin kuzeydoğusundaki Şedadi Hava Üssü'nden çekilmesini tamamladığını belirtti.

Aynı yetkililer, Trump yönetiminin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadelede ABD'nin ortağı olan terör örgütü YPG'nin "neredeyse tamamen dağılması" nedeniyle, Suriye'de ABD askeri varlığının artık gerekli olmadığına karar verdiğini vurguladı.

Öte yandan bir diğer yetkili, Trump yönetiminin yeni süreçte Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetimiyle daha yakın diplomatik ilişkiler kurmayı ve ülke içindeki olası tehdit unsurlarına karşı bu yolla diplomatik süreçleri yönetmeyi hedeflediğini belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, daha önce yaptığı açıklamalarda ordunun DEAŞ'la mücadele görevinin yüzde 99'unu tamamladığını, Suriye'deki 8 üssü 3'e düşürdüklerini ve son kertede bunu 1'e düşüneceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA " / " + Hakan Çopur -
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden

1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşecek
Ademola Lookman yine attı, Atletico Madrid 90'da yıkıldı

90. dakikada hazin son
Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü

Eşini bıçaklayıp kaçtı, komşu şehirde kaza yapıp öldü
Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı