Haberler

Tom Barrack: Abd, Suriye'de Gerilimi Düşürmek İçin Temaslarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye'deki gerilimi azaltma çabalarını ve Suriye hükümeti ile SDG arasındaki entegrasyon görüşmelerine dönüş için yürütülen yoğun çalışmaları duyurdu.

(ANKARA) - ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Washington'un Suriye'de gerilimi azaltmak, çatışmaların tırmanmasını önlemek ve Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki entegrasyon görüşmelerine dönüşü sağlamak için yoğun temas halinde olduğunu" açıkladı.

ABD'nin Türkiye Büyukelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Barrack, "Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'deki tüm taraflarla yakın temas halinde olmaya devam ediyor. Gerilimi düşürmek, çatışmaların tırmanmasını önlemek ve Suriye hükümeti ile SDG arasındaki entegrasyon görüşmelerine yeniden dönülmesini sağlamak için yoğun şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma! Savunması da rezalet
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti

Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma! Savunması da rezalet
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura

Süper Kupa'nın faturası belli oldu! Galatasaray'a ağır ceza
N'Golo Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş

Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş