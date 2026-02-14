Haberler

ABD, Suriye'de 10 günde terör örgütü DEAŞ'a ait 30'dan fazla hedefi bombaladı

ABD ordusu, 3-12 Şubat tarihleri arasında Suriye'de 30'dan fazla DEAŞ hedefine 10 hava saldırısı gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, DEAŞ'ın altyapı ve silah depoları hedef alındı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD hava kuvvetlerinin Suriye'de DEAŞ'ın altyapı ve silah depolarını çok sayıda hassas mühimmatla hedef aldığı belirtildi.

ABD ordusunun DEAŞ hedeflerine yönelik önceki hava saldırılarının 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, terör örgütüne ait iletişim merkezi, stratejik bir lojistik noktası ve silah depolarının 5 ayrı hava saldırısıyla vurulduğu ifade edildi.

Saldırıların 20 Aralık'ta başlatılan "Şahin Gözü Operasyonu - (Operation Hawkeye Strike)" kapsamında düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, bu operasyonun 13 Aralık'ta Palmira'da ABD ve Suriye güçlerine yönelik düzenlenen 2 ABD askeri ve ABD'li bir tercümanın hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına yanıt olarak başlatıldığı hatırlatıldı.

Son iki ay içinde düzenlenen hedefli operasyonlarda 50'den fazla DEAŞ mensubunun öldürüldüğü veya yakalandığı, DEAŞ'a ait 100'den fazla altyapı hedefinin yüzlerce hassas mühimmatla vurulduğu belirtildi.

