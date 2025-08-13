ABD, Sudan'daki Ebu Şok Mülteci Kampı'na Yönelik Saldırıları Kınadı

PORT ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos, ülkesinin, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de bulunan Ebu Şok Mülteci Kampı'na yönelik Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) organize ettiği iddia edilen saldırıyı kınadığını bildirdi.

Boulos, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Kuzey Darfur'un Faşir kentindeki Ebu Şok Mülteci Kampında HDK'nin gerçekleştirdiği iddia edilen sivil katliamları kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Faşir ve çevresinde sivillere yönelik HDK şiddetine dair haberler ve kötüleşen durum karşısında derin endişe duymaya devam ettiklerini vurgulayan Boulos, şiddetten kaçanlar için güvenli geçiş dahil olmak üzere, engelsiz insani erişim ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Aktivistlerden oluşan Faşir Direniş Komiteleri, 11 Ağustos'ta, HDK'nin Faşir'deki Ebu Şok Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini ve bu saldırı sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Sudan'daki çatışmalar devam ediyor

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yönelmişti.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i 1 yılı aşkın süredir kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri sa???????vunmaya devam ediyor.