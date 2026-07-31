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ABD, Sincan'da zorla çalıştırma nedeniyle 43 Çinli şirketi daha yaptırım listesine aldı

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ABD, "Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası" kapsamında Çin merkezli 43 şirketi daha yaptırım listesine dahil ettiğini bildirdi.

ABD, "Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası" kapsamında Çin merkezli 43 şirketi daha yaptırım listesine dahil ettiğini bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığının internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden üretim yapan 43 şirkete daha yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu şirketlerin ürünlerinin, "Uygurların zorla çalıştırılması sonucu elde edilmesinden ötürü" ABD'ye girişinin yasaklandığı ve mevcut 2 kuruluşta teknik güncellemeler yapıldığı ifade edildi.

Yeni şirketlerin eklenmesiyle yaptırım listesindeki yasaklı kuruluş sayısının 187'ye çıkacağı, bunun mevcut listedeki sayıda yüzde 30'luk bir artış anlamına geldiği bilgisi paylaşıldı.

Bugüne kadar tek seferde en fazla şirketin yaptırım altına alındığı anlamına gelen yeni uygulamanın, 3 Ağustos'tan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin'in "Amerikalı işçi, köle emeği kullanan yabancı şirketler tarafından haksızlığa uğratılmamalı ve aldatılmamalıdır." şeklindeki ifadesine yer verildi.

Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası

Türk ve Müslüman azınlıklara yönelik hak ihlalleriyle dünyanın gündemine gelen Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde devlet eliyle zorla çalıştırma programlarının uygulandığı iddia edilmişti.

ABD Kongresi, 2021'de çıkardığı Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası ile "aksi ispat edilene dek hukuken geçerli öngörü" tanımı çerçevesinde tüm ürünlerin zorla çalıştırma yoluyla elde edildiği kabulüyle bölgeden ithalatı yasaklamıştı.

Bugüne dek 75 şirket Sincan'da zorla çalıştırılan iş gücü kullandıkları veya tedarik zincirlerinde zorla çalıştırma sonucu elde edilen ürünlere yer verdikleri gerekçesiyle yasa kapsamındaki yaptırım listesine alındı.

Kaynak: AA
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