ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman Sayed, İsrail'e yardımın kesilmesine destek verdi

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NEW ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman senatör Abdul el-Sayed, Başkan Donald Trump'ın İsrail'e dış yardımların kesilmesi yönündeki çağrısına destek verdiğini belirterek, birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Sayed, MS NOW kanalına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın İsrail'e yapılan yardımların kesilmesine ilişkin sözlerine destek veren Sayed, Washington'ın, İsrail ordusunu finanse etmeye son vermesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin İsrail'e yaptığı dış yardımın durdurulmasına ilişkin olarak Sayed, "Bu konuda onunla (Trump) aynı fikirdeyim. Paramızla en kötü eylemleri gerçekleştiren bir yabancı orduyu finanse etmeye devam etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Katılıyorum. Bu amaç doğrultusunda onunla birlikte çalışmaktan memnuniyet duyarım." ifadelerini kullandı.

Sayed, İsrail'in, işgali altındaki Batı Şeria'daki politikalarına ve Gazze Şeridi'nde temel kaynaklara erişime getirdiği kısıtlamalara dikkati çekerek, yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Demokrat Partili Sayed, "Bize, masum Filistinli çocukların öldürülmesine karşı çıkmanın, birilerine duyulan nefretten kaynaklandığı söyleniyor. Oysa bu, söz konusu Filistinli çocuklara duyulan eşit bir sevgiyle ilgilidir." diye konuştu.

Sayed, İsrail'e yönelik eleştirilerin "Yahudi düşmanlığı" olarak yansıtılması çabalarını da reddetti.

Trump dahil herkesle çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Sayed, siyasetin, intikam arayışından ziyade hukukun üstünlüğünü sağlamaya ve Amerikan halkına hizmet etmeye odaklanması gerektiğini kaydetti.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Michigan eyaletinde, Mısır asıllı Müslüman aday Abdul el-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'a üstünlük sağlayarak ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a yaptığı açıklamada, İsrail'e 4 milyar dolarlık yardım hakkında "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." demişti.

Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda halihazırda anlaşıldığını dile getiren Trump, ihtiyaç halinde ABD'nin İsrail'e yardım edeceğini belirtmişti.

Kaynak: AA