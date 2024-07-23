Türkiye düşmanı açıklamalarıyla tanınıyordu! ABD Senatörü Bob Menendez istifa etti

Washington Post gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi 2 kaynağa dayandırdığı haberinde, Menendez'in 20 Ağustos'tan geçerli olmak üzere istifa kararı aldığını belirtti.

Menendez'in istifası Washington Post'taki haberin hemen ardından geldi. ABD Senatosu, Menendez'in istifasını kabul etti. Eski senatörün istifa mesajı kürsüden okundu.

YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE SUÇLANIYORDU

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Menendez, 16 Temmuz'da New York'taki mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu. Mahkeme jürisi, Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar vermişti.

Menendez'in suçlu bulunduğu maddelerin her biri için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Hüküm giyen Menendez hakkındaki ceza kararı, 29 Ekim'de verilecek.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Türkiye karşıtı Menendez, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi'den Rumların mücadelelerine katkı ve "Helenizm"e hizmetlerinden dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası almıştı.

Ankara'nın Ada'da "İstikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu" iddia eden Senatör Menendez, yaptırımlarla tehdit etmeye çalışmış ve "Maraş'ta ilave Türk faaliyeti görürsek, Ada'yı daha da istikrarsızlaştıracak bu tür faaliyetleri önlemek üzere yaptırımları araç olarak düşünmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.