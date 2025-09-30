ABD Savunma Stratejisi Üzerinde Askeri Yetkililerden Endişe

ABD'li üst düzey askeri isimlerin, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ülkenin savunma önceliklerini yeniden düzenlediği strateji planından memnun olmadığı öne sürüldü.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin sekiz eski ve mevcut yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine dahil, bazı askeri yetkililerin, hazırlamakta olan yeni savunma stratejisine endişeyle yaklaştığı aktarıldı.

Orduda toplu işten çıkarmalardan ve hiyerarşide köklü değişikliklerden endişe duyulduğu kaydedilen haberde, Pentagon'un siyasi ve üniformalı liderleri arasında bölünme yaşandığı değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, yeni stratejinin düzenleme sürecine ilişkin bilgi sahibi yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "dış politikaya yönelik kişisel ve bazen çelişkili" yaklaşımı olduğu, söz konusu planın ise "dar bakış açısıyla" yazıldığı düşünceleri paylaşıldı.

Hegseth'in ülkeye yönelik algılanan tehditleri merkeze koymayı, ABD'nin Çin ile rekabetini daraltmayı ve Amerika'nın Avrupa ve Afrika'daki rolünü azaltmayı planladığı aktarılan haberde, Genelkurmay Başkanı Dan Caine'nin de son haftalarda plana ilişkin endişelerini Pentagon'un üst düzey yöneticileriyle paylaştığı belirtildi.

Haberde bir yetkilinin, "Caine'nin, söz konusu stratejinin Çin'i caydırmak ve gerekirse bir çatışmada yenmek için orduyu hazırlamaya odaklanmasını sağlamaya çalıştığı" değerlendirmesine yer verildi.

Haberde ayrıca beş yetkiliye dayandırılarak planda hala Çin'e odaklanan önemli bölümlerin bulunduğu ancak bunların "ABD'nin en büyük rakibiyle küresel rekabetine" değil, büyük ölçüde Tayvan'a saldırı tehdidine odaklandığının altı çizildi.