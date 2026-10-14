ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, otonom harp komutanlığının kurulduğunu duyurdu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, otonom savaşın geleceği üzerine düzenlenen panelde, bu teknolojiye duydukları ihtiyacın altını çizdi.

Hegseth, başkent Washington'da ABD Ordusu Derneğinin (AUSA) yıllık toplantısı çerçevesinde düzenlenen panelde, "Otonom bir harp komutanlığına ihtiyacımız var." diyerek bu teknolojiyle ilgili detaylara yer verdi.

Otonom savaş ve insansız hava aracı (İHA) teknolojisine yönelik yeni bir alt birleşik komutanlığın kurulduğunu resmen duyuran Hegseth, "robotik yetenekleri, yapay zekayı ve milyonlarca İHA'yı" ABD Silahlı Kuvvetlerine entegre etmeyi planladıklarını belirtti.

Hegseth, Başkan Donald Trump yönetiminin önerdiği 1,5 trilyon dolarlık askeri bütçeyi özetlediği panelde, bunun 54 ila 74 milyar dolarının özellikle "İHA üstünlüğü" ve İHA karşıtı teknolojiye ayrıldığını söyledi.

İsim belirtmeden Çin ordusunun otonom teknolojilere yaptığı yatırıma işaret eden Hegseth, "Karşımızda, belki de dünya tarihindeki en büyük askeri yığınağını gerçekleştiren, bize denk sayılabilecek bir rakibimiz var. Bu abartı değil. Bu sadece objektif bir gerçek." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı, ordudaki otonom teknolojileri geliştirirken Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan İHA temelli çatışmalardan ve "Destansı Öfke Operasyonu"ndan edinilen tecrübelerden yararlanıldığını dile getirdi.

"Bu, farklı bir muharebe ortamı. Ukrayna'dan çok şey öğrendik ancak işin içinde çok sayıda Çin menşeli bileşen bulunduğu için Ukrayna'daki her şeyi aynen kullanamazsınız." diyen Hegseth, İHA hakimiyeti çalışmaları için 1 milyar dolarlık fon sağladıklarını aktardı.

Hegseth, göreve başladıklarında Savunma Bakanlığı bünyesinde tek yönlü saldırı (kamikaze) sistemlerine dair tek bir programın bile bulunmadığını, Otonom Harp Komutanlığının kurulması sayesinde "uzydan denizaltı faaliyetlerine ve otonom sistemlere kadar her unsurun, çekişmeli bir ortamda uyum içinde çalışabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Hegseth'in konuşması defalarca protesto edildi

Savunma Bakanı Hegseth'in konuşması, savaş karşıtı sloganlar atan ve Gazze'deki insani krizi vurgulayan protestocular tarafından defalarca kesintiye uğratıldı.

Savaş karşıtı sivil aktivistlerden oluşan grup, Hegseth'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirerek, "Gazze'deki çocuklar açlıktan ölüyor", "Sen savaşçı değilsin, korkaksın" şeklinde ifadeler kullandı.

Grup, İran'a karşı savaşın da durması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA