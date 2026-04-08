ABD Savunma Bakanı Hegseth, "nükleer materyallerin İran'dan çıkartılacağını" söyledi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD- İran arasındaki geçici ateşkes gereği Tahran yönetiminin sahip olduğu "nükleer materyallerin vakit kaybetmeden İran'dan çıkartılacağını" söyledi.

Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Cane ile birlikte Savunma Bakanlığında (Pentagon), ABD- İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarını "kesin askeri zafer" olarak değerlendiren Hegseth, "Şartlara göre, (İranlıların) sahip olmamaları gereken nükleer materyaller derhal İran'dan çıkartılacak." ifadelerini kullandı.

Hegseth, ABD ordusunun bu süre zarfında bölgeden ayrılmayacağını ve gerektiğinde tekrar saldırı başlatacağını belirterek, "Hiçbir yere gitmiyoruz. İran'ın bu ateşkese uymasını sağlayacağız ve eninde sonunda masaya gelip bir anlaşma yapacağız." diye konuştu.

ABD- İran ateşkesiyle ilgili, ?"Bu sabahın gerçeği şudur: Bugün, dünya barışı adına büyük bir gündür." diyen Hegseth, bu ateşkesin, ABD ordusunun saldırıları sonrasında İran tarafından istendiğini ileri sürdü.

Hegseth, Tahran yönetiminin, söz konusu ateşkesin, ?"asla ama asla nükleer silaha sahip olamayacağı" anlamına geldiğini bildiklerini savundu.

?"Aslında, tam da şu müzakere masasında yanlış bir karar vermeleri durumunda, bizim vurmamız için çok daha elverişli askeri hedefler yaratmış olurlar." değerlendirmesinde bulunan Hegseth, İran'ın sahip olduğu nükleer materyallerin "neler olduğunu bildiklerini" ve bunların teslim edilmeleri gerektiğini savundu.

Hürmüz Boğazı'nın durumuyla ilgili bir soruyu cevaplayan Savunma Bakanı Hegseth, "Üzerinde mutabık kalınan ve açıkça ifade edilen husus şudur: Hürmüz Boğazı geçişlere açıktır. Ordumuz durumu izliyor; şüphesiz onların ordusu da izliyor, ancak ticari akış devam edecek. ve piyasaların tepki gösterdiğini gördüğünüz şey de tam olarak bu gerçekliktir." diye cevapladı.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Genelkurmay Başkanı Cane de ABD'nin 28 Şubat'tan bu yana İran'a ait 13 binden fazla hedefi vurduğunu ve ülkenin hava savunma sistemlerinin yaklaşık yüzde 80'inin imha edildiğini bildirdi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.