ABD Savunma Bakanı, kabarık bütçe talebini, Biden döneminde gerekli yatırımların yapılmamasıyla ilişkilendirdi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un 2027 mali yılı için 1,5 trilyon dolarlık bütçe talebinin tarihi bir rakama ulaşmasının, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde orduya gerekli yatırımın yapılmamasından kaynaklandığını savundu.

Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı Don Cane ile Pentagon'un 2027 mali yılı için rekor düzeydeki bütçe talebiyle ilgili Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi önünde ifade veriyor.

Komitenin açılış konuşmasında, söz konusu bütçe talebini gerekçelendirmeye çalışan Hegseth, rekor seviyedeki bütçe öngörüsünün nedeni olarak "Biden yönetiminin 4 yıl boyunca sürdürdüğü yetersiz yatırım ve kötü yönetim uygulamalarına" işaret etti.

Hegseth, "Biz, Amerikan halkının gurur duyabileceği, hasımlarımızın yüreğine amansız bir korku, müttefiklerimizin yüreğine ise en üst düzeyde güven aşılayan bir orduyu yeniden inşa ediyoruz." diyerek, Biden yönetiminin söz konusu uygulamalarını tersine çevirme sürecini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Savaş endüstrisi için ABD'nin 39 farklı eyaletinde yeni tesisler, montaj hatları ve fabrikalara yapılan yatırımın 50 milyar doları bulduğunu aktaran Hegseth, ordu mensuplarının maaşlarına yapılacak yüzde 7 civarındaki zammın, yeni bütçenin ana gider kalemleri arasında olduğu bilgisini paylaştı.

Savunma Bakanı, ABD'nin İran'la savaşını da bu bağlamda konu edinerek söz konusu savaşı, ABD'nin daha önce Vietnam, Irak ve Afganistan'da yaptığı uzun süreli savaşlara benzetti.

İran'la savaşı "Amerikan halkının güvenliği için varoluşsal bir mücadele" olarak nitelendiren Hegseth, "Şu anda karşılaştığımız en büyük zorluk, en büyük düşman, Kongredeki Demokratların ve bazı Cumhuriyetçilerin pervasız, beceriksiz ve yenilgici sözleridir." ifadelerini kullandı.

Hegseth'in "İran'a karşı savaşın kazanıldığı" iddiasına itiraz edildi

Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Smith, Savunma Bakanı Hegseth'in "İran'a yönelik savaşın kazanıldığı" iddiasının doğru olmadığı yönünde itirazını dile getirdi.

Smith, "Bugün burada otururken, İran'ın nükleer programı bu savaş başlamadan öncekiyle tamamen aynı. Acı verme kapasitelerini kaybetmediler, hala balistik füze programları var, hala Hürmüz Boğazı'nı bloke edebiliyorlar ve bunu yapabilecek gemilere sahipler." diye konuştu.

Smith, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "bir tür zihin oyunu yaptığını" ve İran'a "nükleer silahlardan vazgeçeceksiniz" demesinin "işe yaramadığını" ifade etti.

İran savaşı 25 milyar dolara mal oldu

Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'ndeki oturumda, Mali İşlerden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Jules J. Hurst III de zaman zaman bütçeyle ilgili soruların muhatabı oldu.

İran'a karşı yürüttüğü savaşın ABD'ye şu ana kadar "yaklaşık 25 milyar dolara mal olduğunu ve bunun büyük kısmının mühimmat için harcandığını" söyleyen Hurst, Pentagon'un "çatışmanın maliyetinin tam değerlendirmesini yaptıktan sonra" Kongreye ek fon talebinde bulunacağını bildirdi.

Komite'nin bazı üyeleri, ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girmesiyle petrol ve doğal gaz fiyatlarının yükselmeye devam etmesinin, Amerikan halkına büyük bir ekonomik zorluk getirdiğinin altını çizdi.