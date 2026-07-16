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ABD Savunma Bakanı Hegseth, İsrailli mevkidaşını İran'a saldırılarla ilgili bilgilendirdi

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı ABD'nin İran'a yönelik saldırıları hakkında bilgilendirdi. Görüşmede iki ülke işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kalırken, Katz İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'daki işgaline devam edeceğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı, ülkesinin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgilendirdi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katz, Hegseth ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Hegseth, Katz'ı ABD'nin İran'a saldırıları hakkında bilgilendirirken, ikili, olası her türlü gelişme karşısında iki ülke arasındaki işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Katz ise İsrail'in sınırlarını her türlü tehdide karşı koruma konusunda kararlı olduklarını belirterek, Washington'dan hiçbir zaman sınırları boyunca sahada askeri bir müdahalede bulunmasını talep etmediklerini öne sürdü.

Bakan Katz ayrıca Hegseth'e, İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'daki işgaline devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
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