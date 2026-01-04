ABD Savunma Bakanı, Venezuela'da "şartları ABD'nin belirleyeceğini" söyledi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin Venezuela'yı yönetmesinin ne anlama geldiği sorusuna yanıt olarak, "Şartları bizim belirlediğimiz anlamına geliyor." dedi.

Hegseth, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırılar ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonmasına ilişkin CBS News'e konuştu.

ABD'nin Venezuela'yı yönetmesinin ne anlama geldiği sorusuna Hegseth, "Şartları bizim belirlediğimiz anlamına geliyor." yanıtını verdi.

Hegseth, "ABD Başkanı Donald Trump şartları belirliyor ve nihayetinde bunun nasıl uygulanacağına da o karar verecek." ifadelerini kullandı.

Bu adımın ABD'ye yönelik uyuşturucu akışını durduracağını savunan Hegseth, "ABD'den alındığını" öne sürdüğü petrolün de geri verilmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Hegseth, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırıların ve Maduro'nun yakalanmasının ABD'nin Irak işgalinin "tam tersi" olduğunu iddia etti.

Bu saldırıların diğer ülkelere nasıl bir mesaj verdiği sorulan Hegseth, Trump'ın "eylem odaklı bir başkan" olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.