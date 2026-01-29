Haberler

ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten İran konusunda "harekete geçmeye hazırız" mesajı

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile diplomatik bir anlaşma için kapının açık olduğunu ancak nükleer silah programını durdurmaları gerektiğini ifade etti. Hegseth, Trump'ın direktifleri doğrultusunda İran'a ilişkin tüm seçeneklerin sunulduğunu vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'la diplomatik bir anlaşma için kapının halen açık olduğunu ancak Tahran'ın nükleer silah programını engellemek için "Başkan Donald Trump'ın beklediği her şeyi yerine getirmeye" hazır olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliği yaptığı Beyaz Saray'daki kabine toplantısına katılan Savunma Bakanı Hegseth, İran'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump'ın talimatı doğrultusunda Venezuela'da "gerekeni" yaptıklarını belirten Hegseth, nükleer silah programını gerekçe göstererek İran'a yüklendi.

Hegseth, "Şu anda İran'a, anlaşma yapması için tüm seçeneklerin sunulduğundan emin olun. Artık nükleer kapasite peşinde koşmamalılar." şeklinde konuştu.

ABD ordusunun, Trump'ın vereceği her türlü talimatı yerine getirmeye hazır olduğunu dile getiren Savunma Bakanı, diplomasi başarısız olursa askeri seçeneklerin masada kalmaya devam edeceğini vurguladı.

"Bu ay (Venezuela'da) yaptığımız gibi, Başkan'ın Savaş Bakanlığından beklediği her şeyi yerine getirmeye hazır olacağız." diyen Hegseth, İran konusunda ABD çıkarlarını korumak için gerekenleri yapacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru "devasa bir armadanın ilerlediğini" belirterek, Tahran yönetimine anlaşma yapma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı yapılacağı" konusunda uyarmıştı.

Trump, söz konusu armadanın Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadelerini kullanmıştı.

