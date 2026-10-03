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ABD Savunma Bakanı Hegseth, seçim yıllarında ekimde orduya bir günlük ara talimatı verdi

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, her seçim yılının ekim ayında orduya bir günlük 'faaliyete ara verme' uygulanacağını duyurdu. Uygulama en geç 15 Ekim'e kadar hayata geçirilecek; uzakta görev yapan askerlerin oy kullanması için sandık çağrısı yapıldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkede kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde, bu yıldan itibaren her seçim yılının ekim ayında bir günlük "faaliyete ara verme" uygulamasını hayata geçireceklerini duyurdu.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından uygulamaya ilişkin videolu mesaj yayımladı.

Mesajında Hegseth, "Bakanlık bünyesindeki her kademeden komutan ve amire, bu yıldan başlayarak ve her seçim yılında devam edecek şekilde, ekim ayı içinde bir günlük 'faaliyete ara verme' uygulamasını gerçekleştirmeleri talimatını veriyorum. Bu yıl, söz konusu uygulamayı en geç 15 Ekim'e kadar hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha önce ordu mensuplarının kendi ikamet ettikleri eyaletlerden çok uzakta görev yapmaları nedeniyle oy kullanma işlemlerinde birçok engelle karşılaştığını hatırlatan Hegseth, mesajında, "Size kime oy vermeniz gerektiğini söylemiyoruz ancak oy kullanabilmeniz için size her türlü imkanı sunacağız." ifadesine yer verdi.

Hegseth, ordunun faaliyetine ara vereceği söz konusu günde, askerlere oy pusulasını doldurma ve bizzat sandık başında oy kullanma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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