ABD Savunma Bakanı Hegseth, Meçhul Asker Anıtı'nda askerden sessizlik uyarısı aldı

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Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Gaziler Günü anma töreninden sonra hatıra fotoğrafı çektirirken gürültü yapan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile beraberindekiler, görevli nöbetçi asker tarafından "sessiz olmaları" konusunda uyarıldı.

Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninden sonra yaşanan ve kameralara yansıyan anlar, sosyal medyada ilgi çekti.

Törenin ardından Meçhul Asker Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektiren Hegseth ve beraberindekiler, fotoğraf çekiminin ardından bölgeden ayrılırken yüksek sesle gülüp konuşunca anıtta görevli nöbetçi askerin sesli uyarısıyla karşılaştı.

Gruptan yükselen kahkahaların hemen ardından nöbetçi askerin, "Tüm ziyaretçiler her zaman sessizlik ve saygı ortamını koruyacaktır." şeklinde yüksek sesle yaptığı uyarı kameralara yansıdı.

Sosyal medyada söz konusu olayla ilgili Hegseth ve beraberindekilere tepki gösteren birçok kullanıcı, askeri bir anıtın yanında herkesin daha saygılı olması gerektiği yönünde görüşlerini paylaştı.

Kaynak: AA