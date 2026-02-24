Haberler

ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda tüm seçenekler masada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile müzakerelerde tüm seçeneklerin değerlendirildiğini ve Tahran yönetiminin anlaşma yapmasının önemini vurguladı. Hegseth, askeri müdahale ihtimali hakkında 'her şey masada' ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile yürütülen süreçte tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek, Tahran yönetiminin anlaşma yapması gerektiğini söyledi.

Hegseth, Colorado ziyareti sırasında basın mensuplarına, İran'la devam eden müzakerelere ve askeri müdahale ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu.

İran'ın anlaşma yapması gerektiğini, Başkan Donald Trump'ın da bunu tercih ettiğini kaydeden Hegseth, anlaşmaya varılamaması durumunda Trump'a sunulacak seçeneklerin olduğunu belirtti.

Hegseth, askeri saldırı ihtimalinin gündemde olup olmadığına yönelik soruya da "Her şey masada. Bu Başkan'ın kararıdır. Biz bir anlaşmaya varılmasını sağlamak için buradayız. İran'ın iyi bir anlaşma yapmasının bilgece olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump, Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in "İran'la savaşa karşı olduğu" yönündeki iddiaların tamamen yalan olduğunu belirtmiş, "anlaşma sağlanamaması halinde İran için sonucun kötü olacağı" uyarısında bulunmuştu.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmişti.

ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat'ta yine Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi

ABD ordusu vurdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunus Akgün ve Abdülkerim'den Fenerbahçe'ye olay yaratacak göndermeler

Fenerbahçe maçı biter bitmez telefona sarıldılar
Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek

O ilimizde 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek dev proje
Gülseren Ceylan, Instagram'da abonelik sistemini aktif etti

Tesettüre girdiğini açıklamıştı! Yeni kararı bambaşka
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
Yunus Akgün ve Abdülkerim'den Fenerbahçe'ye olay yaratacak göndermeler

Fenerbahçe maçı biter bitmez telefona sarıldılar
ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular

ABD savaşa girmeden karıştı! Gündem yaratan iddiayı Trump'a sordular
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi

İşte Türkiye'nin en zenginleri! Herkesin tanıdığı isim ilk kez listede