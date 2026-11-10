Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD Savunma Bakanı Hegseth, azil tasarısını 'politik anlaşmazlık' olarak niteledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, azil tartışmasını 'politik anlaşmazlık' olarak nitelendirerek görevden almayı gerektiren suçlar işlemediğini söyledi. Hegseth, Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie'nin 8 maddelik tasarısını askeri operasyonlara yönelik hamle olarak niteledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, görevden alınması tartışmalarının tamamen "politik anlaşmazlık" olduğunu, görevden alınmanın gerektirdiği türden suçları işlemediğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) düzenlenen basın toplantısında Hegseth, görev sürecinde yürütülen askeri operasyonların "başarılı" olduğunu savunarak "bu yüzden görevden alınmasının saçma" olduğunu belirtti.

Hegseth, 3 Kasım'daki ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin kaybetmesinin ardından kendisinin görevden alınmasına yönelik çabalara değinerek "Mesele tamamen bundan ibaret: Politik anlaşmazlık. Bunlar ne ağır suçlar ne kabahatler ne vatana ihanet ne de rüşvet... Yani kurucu babaların 'görevden alma' maddesini kaleme alırken kastettikleri türden suçlar değil. Politika anlaşmazlıklarını çözmenin yolu, yasa çıkarmak, tartışmak ve bir sonraki başkanlık seçimidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie'nin, Hegseth'in azline yönelik Temsilciler Meclisine sunduğu 8 maddelik tasarıya değinen Hegseth, şunları söyledi:

"Bu tasarının gerçekte neyi amaçladığı konusunda net olalım. Bu durum düşmanlarımıza, İran'a, kartellere ve bizi izleyen tüm hasımlara, şunu gösteriyor: Amerika Birleşik Devletleri, meşru askeri operasyonları başarıyla yürüten kendi askerlerini ve sivil liderlerini cezalandırabiliyor. Ayrıca onlara, başkana karşı kişisel husumet besleyen tek bir aykırı milletvekilinin, halk tarafından seçilmiş başkomutanın aldığı ulusal güvenlik kararlarını veto etmeye kalkışabileceğini anlatıyor."

Hegseth, ABD'nin 250 yıllık tarihinde, hiçbir savunma bakanının "yasal askeri operasyonlar yürüttüğü için" görevden alınma sürecine tabi tutulmadığını vurgulayarak "Hoşnutsuz bir kongre üyesi, siyasi görüş ayrılıkları yüzünden bunu paramparça etmek istiyor. Durum tam olarak bu; siyasi görüş ayrılıkları... Ağır suçlar değil, hafif suçlar değil, vatana ihanet değil, rüşvet değil; kurucuların azil maddesini yazarken kastettikleri türden suçlar değil." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Afganistan'da "küçük düşürüldüğünü" belirten Hegseth, "Ancak (Eski ABD Savunma Bakanı) Lloyd Austin aleyhine tek bir azil oyu bile kullanılmadı." yorumunu yaptı.

Hegseth'in basın toplantısının ardından Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Savunma Bakanı'nın Thomas Massie'ye karşı sergilediği "savunmasının" çok iyi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi

İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silivri'de 31 yıl 6 ay hapis cezalı firari, dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı! Polisten saklanmak için özel yaptırmış

Polis evde bulamadı! Dolabı çekince 31 yıl cezalı firari çıktı
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi14

Fabrika önünde infial yaratan görüntü
Suriye, Türkiye'nin de yer aldığı Mekke ittifakına katılıyor29

Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor
Altın yatırımcısının gözü ABD'de! Fiyatlarda yön değişti

Altın yatırımcısının gözü kulağı bu haberde
Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif! Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu

Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif! Dirk Kuyt'ın yeni görevi belli oldu
Kraliçe Mary Türkiye'de! Türk bayraklı poz mest etti

Kraliçe Mary Türkiye'de! Pozları mest etti
Yüzük töreninde tepsiye para yağdı! Hoca dayanamadı20

İmam yüzük töreninde gördüklerine inanamadı: Hayatımda ilk defa...