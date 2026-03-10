ABD Savaş Bakanı Hegseth: "İran Ağır Kaybediyor, Saldırılarda Bugün En Yoğun Gün Yaşanacak"

(ANKARA) - ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, " İran'a yönelik operasyonlarda hedeflerin hala aynı olduğunu ve bugün saldırılarda en yoğun günün yaşanacağını" söyledi. İran rejiminin ağır kayıplar verdiğini belirten Hegseth, ABD'nin geri adım atmayacağını ifade etti. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine de İran'ın balistik füze saldırılarının başlangıca göre yüzde 90 azaldığını, tek yönlü saldırı dronlarının ise yüzde 83 düşüş gösterdiğini açıkladı.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD Savaş Bakanlığı'nda (Pentagon) haftalık basın toplantısı düzenledi. İran'a yönelik yürütülen operasyonların üç temel hedefi bulunduğunu belirten Hegseth, İran'ın füze kapasitesini ve bu füzeleri üretme yeteneğini ortadan kaldırmayı, İran donanmasını etkisiz hale getirmeyi ve İran'ın nükleer silah edinmesini kalıcı olarak engellemeyi amaçladıklarını belirtti.

"Düşman tamamen ve kesin şekilde yenilgiye uğratılana kadar geri adım atmayacağız"

"Bizim kuşak bu mücadeleyi anlıyor" diyen Hegseth, yıllardır İran güçlerinin vekilleri aracılığıyla ve "korkak saldırılarla" Amerikan askerlerini hedef aldığını belirtti."

Hegseth, operasyonlara ilişkin değerlendirmesinde, "Düşman tamamen ve kesin şekilde yenilgiye uğratılana kadar geri adım atmayacağız. Ancak bunu kendi zaman çizelgemize ve kendi tercihimize göre yapacağız. Hedefe kilitlenmiş durumdayız. Düşmanı amansız bir şekilde eziyoruz; bunu kendi zaman çizelgemize ve tercihimize göre yapıyoruz" dedi.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'e nükleer silah peşinde koşmaması uyarısında bulunan Hegseth, İran'ın nükleer silah geliştirme yolunda hızla ilerlemesine ABD Başkanı Donald Trump'ın asla izin vermeyeceğini dile getirdi. Trump'ın önceki açıklamalarını yineleyen Hegseth, "Düşmanı amansız bir şekilde eziyoruz. Bunu kendi zaman çizelgemize ve kendi tercihimize göre yapıyoruz" dedi.

"İran güçleri, yok edildiğini bildikleri için bilinçli olarak masumları hedef alıyor"

Hegseth, İran güçlerinin kendi askerlerinin "sistematik olarak zayıflatıldığını ve yok edildiğini bildikleri için bilinçli olarak masumları hedef aldığını" ileri sürerek, İran'ın şu anda yalnız durduğunu ve savaşta ağır kayıplar verdiğini savundu.

ABD'nin İsrail ile operasyonlarda "kararlı şekilde kazandığını" ileri süren Hegseth, "bu mücadelenin, önceki başkan dönemlerinde görülen sonsuz ulus inşası örneklerinden farklı olduğunu" söyledi. Bakan Hegseth, ABD'nin hedeflerine odaklandığını ve İsrail'in farklı hedefleri olsa da birlikte hareket ettiklerini belirtti.

"Hiçbir ülke, sivillerin asla hedef alınmamasını sağlamak için ABD kadar önlem almaz"

Hegseth, "Pentagon'un İran'daki saldırılarda sivil kayıpları en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri aldığını" da belirterek, "Hiçbir ülke, sivillerin asla hedef alınmamasını sağlamak için ABD kadar önlem almaz" dedi. Hegseth, bu konudaki iddiaların gerektiğinde soruşturulacağını kaydetti.

Hegseth, İran'ın savaşta "ağır şekilde kaybettiğini" belirterek, "bugün düzenlenecek hava saldırılarının rejime karşı yürütülen kampanyanın şimdiye kadarki en yoğun saldırıları olacağını" söyledi ve İran yenilene kadar geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Hegseth, "Bugün, İran içindeki saldırılarımızın bir kez daha en yoğun günü olacak. En fazla savaş uçağı, en fazla bombardıman uçağı, en fazla saldırı. İstihbarat daha rafine ve her zamankinden daha iyi" ifadelerini kullandı ve son 24 saatte İran'ın savaşın başından bu yana en az sayıda füze fırlattığını da belirtti.

"İran'ın nükleer silah edinmemesi gerek"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hegseth, İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini belirterek, "Nükleer silah peşinde koşmaması ve bunu açıkça ifade etmesi yönündeki Başkanımızın sözlerini dikkate alması akıllıca olacaktır" dedi.

Hegseth, okul saldırısı sorusuna: "Açık kaynaklar ne olup ne olmadığını belirleyecek yer değildir"

Gazetecilerin, ABD füzesinin bir okul yakınındaki askeri üssü vurduğu iddialarını hatırlatması üzerine Hegseth, "Açık kaynaklar ne olup ne olmadığını belirleyecek yer değildir" yanıtını verdi.

Bakanlık, petrol piyasalarına ilişkin olarak, fiyatların gerilediği ve G7 ülkelerinin enerji bakanlarının stratejik petrol rezervlerinin olası kullanımını ele almak üzere yeni bir toplantı düzenleyeceğini bildirdi. Hegseth, savaşın ardından sürecin ABD çıkarları doğrultusunda şekilleneceğini belirtti.

Caine: "İran'ın balistik füze saldırılarının başlangıca göre yüzde 90 azaldı"

Konuşmasına savaşta yaşamını yitiren ABD askerlerini anarak başlayan ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, "Ölen askerlerimizin aileleriyle derin acınızı paylaşıyoruz" dedi.

Caine, daha sonra "İran'ın balistik füze saldırılarının başlangıca göre yüzde 90 azaldığını, tek yönlü saldırı dronlarının ise yüzde 83 düşüş gösterdiğini" açıkladı ve savaşın başından bu yana 50'den fazla İran deniz gemisinin vurulduğunu ve donanmanın yok edilmesi için ilerleme kaydedildiğini söyledi.

"ABD, İran'daki bazı İHA üretim tesislerini hedef aldı"

İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırı kapasitesine ilişkin ayrıntı vermeyen Caine, "ABD'nin İran'daki bazı İHA üretim tesislerini hedef aldığını" ifade etti. Caine, operasyonlara ilişkin, "Çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreç zor olmaya devam edecek" dedi. ABD'nin İran'ın sahadaki hamlelerini yakından izlediğini belirten Caine, "Ne yaptıklarını izliyoruz ve onlardan daha hızlı uyum sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İran'ın beklediğimizden daha zorlu olduklarını düşünmüyorum"

Caine, ABD Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçerek gemilere eskort sağlama konusunda çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı. Hegseth de Trump'ın petrol akışını durdurma tehdidine atıfta bulunarak, Trump'ın boğazın güvenliği konusunda ciddi olduğunu söyledi.

İran'ın beklenenden daha zorlu bir rakip olup olmadığı yönündeki soruya ise Caine, "Savaşıyorlar ve buna saygı duyuyorum. Beklediğimizden daha zorlu olduklarını düşünmüyorum" yanıtını verdi. ABD'nin İran'daki hedefleri gösteren haritaya değinen Caine, bunun Washington'ın İran'ın yeteneklerini azaltmada "kayda değer ilerleme" sağladığını gösterdiğini belirtti.

Operasyonlarda özellikle İran'ın tek yönlü saldırı dronları üretmesini engelleyecek "merkez noktalar" üzerinde odaklandıklarını belirten Caine, İran'ın askeri ve sanayi komplekslerini hedef aldıklarını vurguladı.

