Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı

Güncelleme:
ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan üçlü görüşmeler sonucunda 314 esir askerin takası gerçekleştirildi. Ukrayna, 157 Rus askerini geri gönderirken, karşılığında 157 Ukraynalı askeri teslim aldı. Devlet Başkanı Zelenskiy, tüm Ukraynalı esirlerin serbest kalması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerde varılan karar gereği 314 esir askerin değişimi gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan 157 Rus askerinin geri gönderildiği, karşılığında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 157 esir askerin teslim edildiği bildirildi.

Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Kursk bölgesi sakini 3 Rus vatandaşının da geri gönderildiği belirtilen açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD, Rus askerlerinin esaretten kurtarılması sürecinde insani yardımda bulundu." ifadesi kullanıldı.

Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı hastanelerde tedavi ve rehabilitasyon için ülkelerine nakledilecekleri kaydedildi.

"Çoğu 2022'den beri esaret altındaydı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile esir takasında askerler ile Ukraynalı sivillerin de evlerine geri getirildiğini belirterek, "Çoğu 2022'den beri esaret altındaydı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, esir takasının gerçekleştirilmesinde yer alan herkese teşekkür ederek, "Bugün yapılan takas, uzun bir aradan sonra gerçekleşti ve bunun gerçekleştirilebilmesi çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Ukraynalı esirlerin serbest kalması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Zelenskiy, "Her bir ismin üzerinde tek tek çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerin ilki Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta yapılmıştı. Taraflar arasındaki ikinci tur görüşmeler de dün başlamış ve bugün sona ermişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bugün ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü görüşmeler kapsamında 314 esirin takas edilmesi konusunda mutabakat sağlandığını duyurmuştu.

