ABD'nin Polonya Büyükelçiliği: Trump'a Hakaret Eden Polonya Meclis Başkanı ile İlişkilerimizi Kesiyoruz

VARŞOVA, 6 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Polonya Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik hakaretleri nedeniyle Polonya Meclis Başkanı Wlodzimierz Czarzasty ile "bundan sonra herhangi bir iletişim kurmayacaklarını" açıkladı.

ABD'nin Polonya Büyükelçisi Tom Rose perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada kararın Czarzasty'nin Trump'a yönelttiği "çirkin ve sebepsiz hakaretlerin" ardından alındığını belirtti. Rose, "ABD-Polonya ilişkilerine zarar verilmesine ve Trump'a saygısızlık edilmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Czarzasty pazartesi günü yaptığı açıklamada, Trump'a Nobel Barış Ödülü verilmesini öngören önergeyi desteklemeyeceğini kaydederek, "Trump ödülü hak etmiyor" demişti.

Trump'ın Grönland'ı ilhak tehditlerini ve Avrupa ülkelerine gümrük vergileri uygulanmasını da eleştiren Czarzasty, söz konusu adımların "ilkelere ve değerlere dayalı siyaseti zedelediğini ve çoğu zaman uluslararası hukuku ihlal ettiğini" vurgulamıştı.

Rose'un açıklamalarına yanıt veren Czarzasty, Polonya merkezli haber sitesi Onet'e yaptığı değerlendirmede, konuya ilişkin mevcut tutumunu sürdürdüğünü ifade etti.