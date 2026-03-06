Haberler

ABD'nin, Güney Kore'deki Patriot füze savunma bataryalarını Orta Doğu'ya kaydırabileceği iddiası

Güncelleme:
ABD Kore Kuvvetleri, Patriot füze savunma bataryalarını Güney Kore'deki Osan Hava Üssü'ne sevk etti. Bu adım, Orta Doğu'daki çatışma riski ve İran tehdidine karşı hazırlık olarak değerlendiriliyor.

ABD Kore Kuvvetlerinin (USFK), Patriot füze savunma bataryalarını Güney Kore'deki Osan Hava Üssü'ne taşıdığı, bataryaların Orta Doğu'ya kaydırılabileceği iddia edildi.

Seul merkezli Yonhap ajansının yerel askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, USFK, bünyesindeki Patriot füze savunma bataryalarını ülke içinde harekete geçirdi.

Buna göre füze bataryaları, ABD ordusuna ait C-15 ve C-17 nakliye uçaklarıyla, ülkedeki üslerden, Seul'ün güneyindeki Pyeongtaek kentinde konuşlu Osan Hava Üssü'ne taşındı.

Haberde, sevkiyatın, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası artan çatışma riski nedeniyle "ABD'nin, füze bataryalarını Orta Doğu'ya konuşlandırmaya hazırlandığına" işaret ettiği kaydedildi.

Geçici konuşlandırma

USFK'den iki Patriot füze bataryası, ABD'nin Haziran 2025'te İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırıları dolayısıyla Orta Doğu'ya geçici konuşlandırılmış, Ekim 2025'te iade edilmişti.

CNN'in haberinde, İran yapımı insansız hava araçlarının (İHA) ABD için "büyük bir zorluk" olduğu ve mevcut hava savunma sistem ve mühimmat stoklarının hepsini önleyemeyebileceği aktarılmıştı.

Alçak ve orta irtifada seyreden balistik füzeleri önlemek üzere tasarlanan Patriot bataryaları, Kuzey Kore tehditlerine karşı USFK bünyesinde kullanılıyor.

