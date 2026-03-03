ABD'nin İran'a saldırılarında askeri kaybının tamamı Kuveyt'te gerçekleşti

NEW ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarındaki askeri kayıplarının tamamının Kuveyt'te gerçekleştiği bildirildi.

CBS News'e konuşan bir ABD yetkilisi ve konuyla ilgili bilgi sahibi diğer bir kaynak, İran'a saldırılarında 6 Amerikan askerinin hayatını nerede kaybettiğine ilişkin detaylı bilgileri paylaştı.

İsminin gizli tutulması şartıyla konuşan kaynaklar, 6 Amerikan askerinin tamamının, İran'ın misilleme saldırısı sonucu Kuveyt'te öldüğünü belirtti.

Pentagon, aile yakınlarına haber verilme süreci henüz tamamlanmadığı için söz konusu Amerikan askerlerinin kimliklerini henüz açıklamadı.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik "büyük çaplı muharebe operasyonlarının devam ettiği" bilgisini paylaştı.

CENTCOM, kısa süre önce yaptığı açıklamada, İran'la ABD arasında devam eden çatışmalarda ölen Amerikalıların sayısının, daha önce kayıp olan 2 askerin cesedinin bulunmasının ardından 6'ya yükseldiğini bildirmişti.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.