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ABD Ordusu Suriye'deki Üslerini Boşalttı

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ABD ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde bulunan 3 küçük askeri noktayı boşaltarak ana üslerine çekildi. Haseke ve Deyrizor illerindeki askeri varlığını yeniden düzenleyen ABD, petrol ve gaz sahalarına yoğunlaşmış durumda.

ABD ordusu Suriye'nin kuzeydoğusunda, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki sahalarda bulunan küçük ölçekli 3 askeri noktayı boşaltarak diğer üslerine çekildi.

ABD askerleri, Haseke il merkezi ile Deyrizor ilinin Koniko ve Ömer gaz sahaları çevresinde bulunan Hadra ve Fırat köylerinde yer alan 3 küçük askeri noktayı dün boşaltarak ana üslere çekildi.

Haseke'deki askerler ve ekipmanları aynı ilde Rümeylan ilçesindeki üsse, Deyrizor'dakiler ise Koniko gaz sahasındaki üsse çekildi.

-ABD'nin Suriye'deki varlığı

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki birçok üssünden çekilerek petrol ve gaz sahaları çevresine yoğunlaşmıştı.

ABD güçleri, halihazırda Fırat'ın doğusundaki Haseke, Rakka ve Deyrizor illeri ile Halep iline bağlı Aynularab (Kobani) ilçesinde AA'nın tespit ettiği 21 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD güçlerinin varlık gösterdiği bölgeler terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunuyor.

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Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
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