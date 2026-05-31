Haberler

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını öne sürdüğü tekneyi vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye 30 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldürüldüğünü, ABD askerlerinin zarar görmediğini duyurdu. Bu tür operasyonlar uluslararası kamuoyunda 'yargısız infaz' tartışmalarına yol açıyor.

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneye saldırı düzenlendiğini ve 3 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Doğu Pasifik'teki operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

30 Mayıs'ta "terörist örgütler tarafından işletildiği" iddia edilen tekneye saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, istihbarat bulgularının, geminin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı savunuldu.

Açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü, ABD askeri gücünün ise zarar görmediği belirtildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'dan kahreden haber: Bakan Çiftçi, Astsubay Yusuf Ergün'ün şehit olduğunu açıkladı

Sürücülerin canını kurtarmak isterken canından oldu!

İsrail ordusu, Lübnan'da stratejik tepedeki kaleyi işgal etti

Stratejik tepedeki kaleyi işgal ettiler! Bayrak da dikildi
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk 'Gelsin' dedi

Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
Mourinho'yla birlikte o da geri dönüyor! 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam

Mourinho'yla birlikte 80 milyon euroluk yıldız da geri dönüyor

Kılıçdaroğlu'nun PM'sinde yer alıyordu! Mehmet Tüm görev almayacağını duyurdu

Kılıçdaroğlu'nun PM'sinde yer alıyordu! Görevi reddetti
Fethiye’de Arsenal ve PSG taraftarı arasında kavga çıktı

Maç bitince olanlar oldu! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk! Fiyatını duyan şaştı kaldı

Görüntü İstanbul'dan! bin liralık çorap için 2,5 kilometrelik kuyruk