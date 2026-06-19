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ABD ordusu, Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle bir teknenin vurulduğunu bildirdi

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ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelendiği bir tekneye saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, ABD askerlerinden zarar gören olmadı. Olay, uluslararası kamuoyunda 'yargısız infaz' tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu madde taşıdığını öne sürdüğü bir teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir tekneye operasyon düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda teknedeki 3 kişinin öldürüldüğü ifade edilen paylaşımda, ABD askerlerinden zarar gören olmadığı kaydedildi.

Paylaşımda, saldırı anına ilişkin görüntülere de yer verildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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