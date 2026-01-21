ABD'nin Karayipler'de el koyduğu petrol tankeri sayısı 7'ye çıktı
ABD ordusu, Karayipler açıklarında petrol taşıyan 'Sagitta' adlı gemiye baskın düzenleyerek toplamda 7. petrol tankerine el koydu. Güney Saha Komutanlığı, tankerinin ABD'nin yaptırımlarını hiçe sayarak Venezuela'dan petrol taşıdığını duyurdu.
ABD ordusu, Karayipler açıklarında petrol taşıyan bir gemiye daha baskın düzenleyerek, bölgedeki abluka kapsamında toplamda 7'nci petrol tankerine el koydu.
ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM) sosyal medya hesabından, Karayipler bölgesinde düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, ABD kuvvetlerinin, "Sagitta" adlı tankeri "sorunsuz" ele geçirdiği duyuruldu.
Tankerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Karayipler'de yaptırım uygulanan gemilere yönelik ablukasını hiçe sayarak faaliyet gösterdiği savunulan açıklamada, geminin suda seyir halindeki görüntülerine de yer verildi.
Sagitta tankeri, Venezuela'dan petrol taşıdığı gerekçesiyle el konulan 7'nci petrol tankeri oldu.