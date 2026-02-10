Haberler

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

Güncelleme:
ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye düzenlenen saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin ise sağ kurtulduğunu açıkladı. Saldırı, uyuşturucu kaçakçılığı iddiaları ve yargısız infaz tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğunu ve 2 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğu, saldırı sonucu 2 kişinin öldürüldüğü ve 1 kişinin ise sağ kurtulduğu kaydedildi.

İstihbarat bulgularının geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı savunulan açıklamada, ayrıca saldırıya ilişkin görüntüler yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
