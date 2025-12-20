Suriye'de ABD güçleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi
Suriye'de ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon, DEAŞ'a karşı operasyonlarını sürdürüyor. Koalisyon güçleri Rakka, Deyrizor, Tedmur ve Humus'ta DEAŞ hücrelerini hedef alırken, Haseke'deki askeri üslerden de füze saldırıları gerçekleştiriliyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, koalisyon güçleri Suriye'nin Rakka, Deyrizor, Tedmur ve Humus illerinde DEAŞ hücrelerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Kaynaklar ayrıca, ABD'ye ait güçlerin Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde bulunan askeri üslerinden DEAŞ hücrelerini hedef alan füze saldırıları düzenlendiğini belirtti.
DEAŞ'a karşı kurulan ve yaklaşık 90 ülkenin yer aldığı uluslararası koalisyon, örgütün yeniden yapılanmasını engellemek amacıyla bölgede sık sık operasyonlar düzenliyor.