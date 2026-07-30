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ABD'nin yeni saldırıları duyurmasının ardından İran’ın farklı bölgelerinde patlama sesleri duyuldu

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından İran'ın güneyindeki farklı bölgelerde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından İran'ın güneyindeki farklı bölgelerde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran devlet televizyonunda yer alan haberlere göre, ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde 2 ayrı patlama sesi duyuldu.

Eyalet sınırları içinde yer alan stratejik konumdaki Ebu Musa ve Kiş adalarında da patlamalar meydana geldi.

Keşm Adası'nda Hürmüz Boğazı yönünden ve ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde patlama sesleri duyuldu.

CENTCOM'dan açıklama

???????Saldırılara ilişkin eş zamanlı açıklama yapan CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda "İran'daki askeri hedeflerin vurulmaya başlandığı" bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD kuvvetleri, bugün yerel saatle 20.00 itibarıyla İran'a yönelik saldırılar başlatmıştır. Söz konusu saldırılar, dün Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerine karşı gerçekleştirilen İran'ın saldırı girişimlerine verilen güçlü bir yanıttır."

Kaynak: AA
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