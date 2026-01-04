Haberler

NYT: ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela'da ABD'nin askeri müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e çıktı. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, müdahaleyi kınayarak uluslararası hukuk ve insan hakları ihlali olduğunu belirtti.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 80'e yükseldiği ve artabileceği belirtildi.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Venezuela'dan ismi paylaşılmayan bir yetkili, ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesindeki can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Yetkili, Maduro'nun alıkonulduğu askeri müdahalede hayatını kaybedenlerin sayısının 80'e çıktığını, bu sayının artabileceğini ifade etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, tam sayı vermese de ABD'nin asker ve sivilleri katlederek Maduro'yu kaçırdığını ve bu şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Şartı maddeleri, uluslararası hukuk ve temel insan haklarını ihlal ettiğini söylemişti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şırnak'ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi

Şırnak'ta kahreden olay: Son nefesini çığın altında verdi
Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor

Ruslara beğendiremeyince kendi işini kurdu! 8 ülkeye birden satıyor
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu
Beşiktaş bu sezon ilk kez kaybetti! Dev derbiyi kazanan Fenerbahçe Beko

Bu sezon bir ilk yaşandı! İşte dev derbiyi kazanan takım
Şırnak'ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi

Şırnak'ta kahreden olay: Son nefesini çığın altında verdi
'ABD uçakları, altın rezervleri için Venezuela'ya girdi' iddiası

Maduro'nun tutuklanmasının ardından Venezuela'ya girdiler bile
Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden

Turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden