ABD'nin Venezuela'daki bir limana saldırısını CIA'in yürüttüğü iddia edildi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, CIA tarafından düzenlenen Venezuela'daki liman saldırısını doğruladı. Uyuşturucu kartellerine karşı gerçekleştirilen saldırı, uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce teyit ettiği, Venezuela'da bulunan ve uyuşturucu kartelleri tarafından kullanıldığı iddia edilen bir limana düzenlenen saldırıyı, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının ( Cıa ) yürüttüğü öne sürüldü.

Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen iki kişi, ABD'nin "Venezuela topraklarında yürüttüğü bilinen ilk saldırıya" ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre, Venezuela topraklarında bulunan limana, geçen hafta, uyuşturucu kartelleri tarafından kullanıldığı düşüncesiyle insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Söz konusu saldırının arkasında CIA'in olduğu iddia edilirken bunun, ABD'nin saldırılara başladığı tarihten itibaren "Venezuela topraklarındaki bilinen ilk doğrudan operasyon" olduğu kaydedildi.

ABD basınındaki haberlerde, eylül başından bu yana ABD ordusu tarafından, Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere en az 26 saldırı gerçekleştirildiği ve bu saldırılarda en az 104 kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor.

Trump saldırıyı daha önce teyit etmişti

Trump, birkaç gün önce WABC Radyosu'na konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Güney Amerika'da uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelerle bağlantılı olduğu ileri sürülen bir tesisin vurulduğunu açıklamıştı.

Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere yönelik saldırılara ilişkin konuşan Trump, "Okudunuz mu gördünüz mü bilmiyorum. Teknelerin geldiği büyük bir tesis var. İki gece önce onu yıktık. Onları çok sert vurduk." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
