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ABD'nin Rusya'yı zatürre vakası detaylarını paylaşmaya çağırdığı iddia edildi

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ABD'li yetkililerin, Rusya'yı Sibirya'da bir kişinin nedeni belirlenemeyen zatürre şüphesiyle ölümüne ilişkin detayları paylaşmaya çağırdığı iddia edildi. Yetkililer, az bilgi paylaşımının bulaşıcı hastalığın Rusya içinde ve dışında yayılması endişesine yol açtığını öne sürdü.

ABD'nin, Rusya'yı, Sibirya bölgesinde bir kişinin "nedeni belirlenemeyen zatürre şüphesiyle hayatını kaybetmesine ilişkin detayları paylaşmamasının uluslararası yükümlülüklerine ters düşebileceği konusunda" uyardığı iddia edildi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, ABD yönetiminin, Rusya'yı zatürre şüphesiyle hayatını kaybeden laboratuvar çalışanının ölümüne ilişkin detayları paylaşmaya çağırdığını savundu.

ABD'nin, detayların paylaşılmamasının Rusya'nın uluslararası sağlık yükümlülükleriyle ters düşeceği konusunda Moskova'yı uyardığını ileri süren yetkililer, şu ana dek konuya ilişkin Washington ile "çok az bilgi paylaşıldığını" söyledi.

Yetkililer, bilgi paylaşımının az olmasının, bulaşıcı bir hastalığın Rusya içinde ve sınır dışında yayılması endişesine yol açtığını öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığından ismi paylaşılmayan bir sözcü, Rusya'dan ek bilgi talep edildiğini ve diğer ülkelerle de bu konuda iletişime geçildiğini belirtti.

Rusya'daki salgın

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de, bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bazı sosyal medya kanalları ise aynı gün bir veba ile mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulması üzerine özel önlemlerin uygulandığı belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, vakaya ilişkin henüz tüm bilgilerin ellerine geçmediğini, bu durumda varsayımda bulunmanın "sorumsuzluk" olacağını belirtmiş, "Bence Rusya'nın dünyayla daha fazla bilgi paylaşması bir gereklilik. Yapmaları gereken ve yapmalarını umduğumuz şey de bu." demişti.

Rubio, Rusya'yı "şeffaf olmaya ve daha fazla bilgi paylaşmaya" davet ederek, "Şu ana kadar bu bilgiler oldukça sınırlı olsa da önümüzdeki birkaç saat veya gün içinde durumun değişeceğini umuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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