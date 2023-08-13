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ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki ev patlamasında 4 kişi hayatını kaybetti

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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir evde meydana gelen patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişiden de haber alınamadığı bildirildi. Patlamanın etkisiyle 3 ev yerle bir olurken, çevredeki birçok ev de hasar gördü. Olayda yaralanan 2 kişinin durumunun stabil olduğu, 1 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir evde meydana gelen patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişiden de haber alınamadığı bildirildi.

The New York Times'ın haberine göre, Pensilvanya'nın Plum bölgesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Patlamanın etkisiyle 3 ev yerle bir olurken, çevredeki birçok ev de hasar gördü.

Plum Polis Departmanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişiden ise haber alınamadığı aktarıldı.

Olayda yaralanan 2 kişinin durumunun stabil olduğu, 1 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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