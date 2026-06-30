Cnn: Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff, Doha'ya Doğru Yola Çıktı

WASHINGTON, 30 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.

CNN'in pazartesi günü iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Witkoff'a Trump'ın damadı Jared Kushner'in eşlik edip etmediği henüz netlik kazanmadı.

Bu gelişme, ABD ile İran'ın olası bir görüşmeye ilişkin çelişkili açıklamalar yaptığı bir dönemde yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın salı günü Doha'da bir görüşme talep ettiğini söylemiş ancak konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, İranlı uzmanlardan oluşan bir heyetin, ülkenin dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunu ele almak üzere bu hafta Katar'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Bekayi, buna karşın önümüzdeki günlerde ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapılmayacağını vurgulayarak, üst düzey ABD'li yetkililerin Doha ziyareti ile İran heyetinin ziyaretinin birbiriyle bağlantılı olmadığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua