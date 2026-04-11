WSJ: ABD Orta Doğu'ya 1500 ila 2 bin yeni asker göndermeye hazırlanıyor

ABD ve İran arasında İslamabad'da yapılacak görüşmelere rağmen, ABD'nin Orta Doğu'ya 1500 ila 2 bin yeni asker gönderme planları gündeme geldi. Ayrıca, bölgeye yeni savaş uçakları ve deniz piyadeleri de sevk ediliyor.

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD, İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelere rağmen Orta Doğu'ya sevkiyatlarını sürdürüyor.

ABD son dönemde Orta Doğu'ya yeni savaş uçakları gönderirken, 82. Hava İndirme Tümeni'nden 1500 ila 2 bin askeri de bölgeye göndermeye hazırlanıyor.

Ayrıca ABD Donanmasından bir yetkili binlerce deniz piyadesinin de bölgeye yola çıktığını aktardı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
ABD heyeti müzakere için Pakistan'da

ABD heyeti müzakere için Pakistan'da! İran'dan özel bir istekleri var
İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda

İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var

Arabanın altından teröristi vuran kahraman polisten mesaj var
İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda

İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda
CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti

CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede'den beklenmedik hamle
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu

Felaketleri üst üste yaşadı