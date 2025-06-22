ABD'nin Nükleer Tesislere Yapılan Hava Saldırısında Isı Artışları Tespit Edildi

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ABD, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenledi. Termal uydular, bu tesislerin üzerinde saldırı sonrası ısı artışları kaydetti. İlgili veriler, NASA tarafından sağlandı. Saldırılar hakkında daha fazla bilgi ve etkileri merak ediliyor.

Termal uydular, ABD'nin bu sabah saatlerinde bombaladığı nükleer tesisler üzerinde ısı artışları tespit etti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) termal uyduların verilerini derlediği LANCE/FIRMS enformasyon sistemi, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine düzenlenen saldırıların ardından bu tesislerin üzerinde ısı artışları meydana geldiğini tespit etti.

Termal uydular, saldırıların olduğu saatlerde, Kum şehrinin 30 kilometre kuzeyindeki Fordo nükleer tesisi ile Tahran'ın 220 kilometre güneydoğusundaki Natanz ve 350 kilometre güneydoğusundaki İsfahan nükleer tesislerindeki ısı artışlarını kayda geçirdi.

Yer ve atmosfer gözlem uydularının termal ölçüm enstrümanları, yangınların, sanayi aktivitesinin ve diğer faktörlerin yol açtığı ısı artışlarını tespit edebiliyor. İran'da söz konusu bölgelerde tespit edilen ısı artışlarına bombaların yol açtığı tahmin edilirken, nükleer serpintiden kaynaklanan bir ısınma olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

Fordo'ya yönelik saldırıda 6 sığınak delici mühimmat kullanıldığı, diğer iki tesisin ise bölgedeki Amerikan denizaltılarından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle vurulduğu iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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