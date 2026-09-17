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ABD'nin New Mexico eyaletinde meydana gelen selde 3 kişi hayatını kaybetti

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ABD'nin New Mexico eyaletindeki Navajo Nation bölgesinde sele kapılan biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin New Mexico eyaletindeki Navajo Nation bölgesinde sele kapılan biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Navajo Nation polisi tarafından yapılan açıklamada, Newcomb yakınlarında insanların sele kapıldığı ihbarı alındıktan sonra arama kurtarma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalarda biri çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), bölgede yoğun yağışların devam edeceği uyarısında bulunurken, New Mexico'nun kuzeybatısı dahil bazı kesimleri için ani sel uyarıları yapıldı.

Kaynak: AA
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