ABD'nin Mısır'a 320 milyon dolar askeri yardım kısıtlamasını kaldırdığı iddia edildi

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ABD'nin Mısır'a yönelik "insan hakları endişeleri nedeniyle" daha önce askıya aldığı 320 milyon dolarlık askeri yardıma dair kısıtlamayı kaldırdığı iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının Kongre üyelerine gönderdiği ve Associated Press (AP) ile paylaşılan mektupta, Mısır'ın İran'la ABD arasındaki çatışmalardaki yapıcı rolüne dikkati çekildi.

Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Mısır'a yönelik 320 milyon dolarlık askeri yardımla ilgili kısıtlamayı kaldırdığı öne sürüldü.

Bakanlık, söz konusu mektupta "Bakanın bu kararı, Mısır'ın ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları açısından taşıdığı önemi ve Mısır'ın ABD'ye sağladığı somut güvenlik işbirliğini yansıtmaktadır." ifadesine yer verdi.

Mektupta, Mısır'a yönelik muafiyet kararının "bölgesel güvenlik açısından önemli zorlukların yaşandığı bir dönemde Mısır ile güvenlik işbirliğinin sürdürülmesinin öneminin kabul edildiğinin" bir kanıtı olduğu vurgulandı.

Söz konusu 320 milyon dolar, ABD'nin Mısır'a sağladığı yıllık 1,3 milyar dolarlık ekonomik ve askeri yardım paketinin bir parçasını oluşturuyor.

ABD Kongresi, Mısır'ın insan hakları karnesine ilişkin endişeler nedeniyle bu kısıtlamayı getirmişti.

Kaynak: AA